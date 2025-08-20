Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Coach Marcel Jankowski aus dem Duell mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten die Gäste aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Spieler Nummer 7 für Förderkader traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb (24.). Die Rostocker legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze.

42. Minute: FC Förderkader Rene Schneider vorne dank zwei Treffern von – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Schon zwei Minuten später konnte Spieler Nummer 7 (Förderkader) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Rostocker den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Die Rostocker sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Plank, Petzold, Koumpous, Tauscher (75. Tiepner), Burdusudis, Wunderlich, Schulz, Langer

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80