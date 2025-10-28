Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BFC Preussen und FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen BFC Preussen und FC Hertha 03 ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Vincent Bayindir mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

63. Minute BFC Preussen und FC Hertha 03 im Gleichstand – 1:1

18 Minuten nach der Pause konnte Baran Daskan (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erzielen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Klimpke, Maleca (85. Westmark), Xydias, Daskan, Peter, Rehberg, Klemme (56. Yildirim), Isik (56. Dworzynski), Taskiran, (56. Dagdemir)

FC Hertha 03: Kiwus – Almugheer (60. Meki), Kozian, Dögenci, Bayindir, Van-Dunem (79. Baba), Kirakos (60. Steinrücken), Weber, Schultze (66. Sylla), Sperling, Bunger

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93