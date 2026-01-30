Im Spiel zwischen Deutschland und Kroatien kommt es zum Duell zweier isländischer Trainer. Für einen ist es eine ganz besondere Begegnung.

Herning - Die isländische Männer-Freundschaft von Alfred Gislason und Dagur Sigurdsson ruht im Halbfinale der Handball-EM zwischen Deutschland und Kroatien für 60 Minuten. Kein Wunder, geht es in dem Duell heute Abend (17.45 Uhr/ARD/Dyn) in Herning doch um den Einzug ins Endspiel und damit bereits um eine Medaille.

„Wir sind eine kleine Community in Island und kennen uns schon seit sehr langer Zeit sehr gut“, sagte der Bundestrainer über sein Verhältnis zu Sigurdsson. „Ich bin um einiges älter als er, aber wir haben trotzdem noch gegeneinander gespielt. Er war am Anfang seiner Karriere, ich am Ende meiner“, erzählte Gislason (66).

Wiedersehen mit drei Bad Boys

Für den 14 Jahre jüngeren Sigurdsson ist es eine ganz spezielle Partie, führte er die deutschen Handballer 2016 in Polen doch sensationell zum Titel. Das Gold war die bisher letzte Medaille für die DHB-Auswahl bei einer Europameisterschaft.

„Jetzt ist es genau zehn Jahre her und nun treffe ich auf mein altes Team. Das wird ein harter Fight“, sagte Sigurdsson. Jannik Kohlbacher, neben Torwart Andreas Wolff und Linksaußen Rune Dahmke einer von nur noch drei Europameistern im aktuellen DHB-Kader, erinnert sich noch gut an damals. „Wir waren die Bad-Boys-Fraktion, demnach war er da sehr emotional und hat das auch vorgelebt“, berichtete der Kreisläufer.

Noch heute sei er Sigurdsson „für vieles dankbar. Ich durfte unter ihm mein erstes Länderspiel machen, mein erstes Turnier spielen, dann gleich den Titel holen. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen. Aber morgen wird es ihm so gehen wie mir: Er wird uns den Sieg nicht gönnen und wir ihm nicht“, sagte Kohlbacher.

Sigurdsson, der Kroatien im Vorjahr zu WM-Silber führte, freut sich auf das Wiedersehen. „Es ist immer etwas Besonderes, in einem Halbfinale zu stehen. Das ist ein großer Moment für uns. Wir wollen es so gut wie möglich machen“, sagte der 52-Jährige.

Wolff warnt vor Kroaten

Die Voraussetzungen für die Kroaten sind dabei ungleich schwieriger, hatten sie doch weniger Zeit für die Vorbereitung als die deutsche Mannschaft. Nach zwei Spielen innerhalb von 24 Stunden mussten sie am Donnerstag noch von Malmö nach Herning reisen, während das DHB-Team einen vollen Regenerationstag hatte. Entsprechend groß war Sigurdssons Ärger, den er auch lautstark artikulierte. „Die Planung ist nicht zu akzeptieren. Das ist unfair“, kritisierte er.

Leichter wird die Aufgabe dadurch nicht. „Die Kroaten leben von ihrer Emotionalität und zehren von ihrem Patriotismus. Der wird sehr ausgeprägt sein. Sie haben wieder gezeigt, dass sie zu Großem fähig sind“, warnte Wolff vor dem Rivalen.