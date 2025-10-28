Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielte der Gastgeber BFC Preussen gegen den FC Hertha 03 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem BFC Preussen und dem FC Hertha 03 mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Vincent Bayindir mit einem Strafstoß für Hertha traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

BFC Preussen Kopf an Kopf mit FC Hertha 03 – 1:1 in Minute 63

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Baran Daskan, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BFC Preussen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – (56. Dagdemir), Isik (56. Dworzynski), Daskan, Taskiran, Rehberg, Klemme (56. Yildirim), Klimpke, Maleca (85. Westmark), Peter, Xydias

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Dögenci, Kozian, Kirakos (60. Steinrücken), Schultze (66. Sylla), Weber, Bunger, Van-Dunem (79. Baba), Almugheer (60. Meki), Sperling

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93