Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger besiegten das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Gleich nach dem Anstoß schoss Oliver Hillemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Maximilian Roß ersetzte Maso Erovic und Lauris Voigt kam rein für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

19 Minuten nach der Pause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, J. L. Wagner, D. Wagner, Korngiebel, Knerler (90. Kothe), Berndt (81. Arndt), Nicodemus (75. Dähne), Erovic (61. Roß), Bierschenk, Frühauf (63. Voigt)

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Staat (57. Schmidt), Fahland, Raeck, Becker, Krüger, Heitzmann (7. Streithoff), Hilmer (51. Strobach), Lange, Lange

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78