Der VFC Plauen sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Plauen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Dayvin Rehberg (BFC Preussen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Toni Niklas Wunderlich der Torschütze (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel VFC Plauen gegen BFC Preussen – 12. Minute

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Elias Burdusudis den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Plauen sicherte (15.). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Wunderlich, Plank, Petzold, Schulz, Koumpous, Langer, Burdusudis (87. Tiepner), Liebig

BFC Preussen: Saatci – Peter, Rmieh (76. Tuncer), Dagdemir, Klimpke, Maleca (36. Abou-Chaker), Daskan, Rehberg, Dworzynski (64. Simao), Can (36. Sassi), Klemme (64. Xydias)

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48