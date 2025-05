Dem FC Förderkader Rene Schneider gelang es am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 53 Zuschauer waren live dabei.

Rostock/MTU. Die 53 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker schlugen die Gäste aus Schwerin mit 4:1 (3:0) souverän.

In Minute 14 schoss Erik Ahrens das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Rostocker waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Ahrens.

Minute 31: FC Förderkader Rene Schneider in Führung dank zwei Treffern von Erik Ahrens – 2:0

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ahrens konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FC Mecklenburg Schwerin U19. In Minute 54 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ahrens (Förderkader) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Rostocker als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der FC Förderkader Rene Schneider noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – FC Mecklenburg Schwerin U19

FC Förderkader Rene Schneider: L. Ahrens – Schultz (60. Maluch), E. Ahrens (83. Zepuntke), Sahwil (77. Apelt), Lampe, Schmidt (83. Latta), Bloch (83. Rülke), Podeyn, Wolff, Sanguinette, Sorokolita (68. Walkhoefer)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Barkowski – Szulczyk (65. Henke), Bilson, Barati, Röpke, Hartig, Pischel (32. Schäfer), Shalabai, Zellmann, Müller, Elgezawy (83. Stepantsev)

Tore: 1:0 Erik Ahrens (14.), 2:0 Erik Ahrens (31.), 3:0 Erik Ahrens (44.), 3:1 Andrii Shalabai (54.), 4:1 Erik Ahrens (81.); Schiedsrichter: Ole Donner (Rostock); Assistenten: Karl-Eric Bernhardt, Danny Gerth; Zuschauer: 53