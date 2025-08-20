Der FC Hertha 03 erzielte am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Die 69 Besucher des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner besiegten das Team aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 in Minute 62 2:0 in Führung

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Bunger, Kirakos, Kozian (28. Dögenci), Ögüt, Schulz, Strana (60. Meki), Van-Dunem (70. Soliman), Sylla, Güler (60. Voigt)

VFC Plauen: – (54. Burdusudis), Langer, Plank, Tauscher, Wunderlich, Petzold, Schulz (79. Ibisevic), Liebig, Koumpous

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69