Der BFC DYNAMO U19 hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 mit 1:3 (0:3).

Berlin/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marco Daniel Krzyzek. Der Trainer von BFC musste sein Team bei einer 1:3 (0:3)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Spieler Nummer 4 für Berlin traf und in Minute 17 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 4.

BFC DYNAMO U19 liegt 0:2 im Rückstand – 43. Minute

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Justin Felgentreff ersetzte Matthew James Hagan und Levin Linsenbarth kam rein für Simon Hauck. Auf der Gastseite sprangen Spieler Nummer 26 für Spieler Nummer 21 und Spieler Nummer 20 für Spieler Nummer 12 ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 80. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der BFC DYNAMO U19 doch noch die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Justin Felgentreff (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus BFC erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – Tennis Borussia Berlin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Kämpf (70. Goedicke), Gnodtke, Sellenthin, Zefi, Hagan (61. Felgentreff), Schade, Ramoth, Hauck (61. Linsenbarth), Wurster (70. Alekeachah), Leiting

Tennis Borussia Berlin U19: – (85. Adamou)

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (43.), 0:3 (45.+1), 1:3 Justin Felgentreff (90.+3); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Leon Fenger, Felix Siebert; Zuschauer: 38