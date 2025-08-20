Kantersieg für den BFC Preussen: Am 26. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den VFC Plauen einfahren. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:1 (4:0).

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Plauen untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Arijan Emini das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Jasin Abou-Chaker (12.) erzielt wurde.

BFC Preussen in Minute 12 2:0 in Führung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Adem Demir (BFC) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 7:1 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Xydias (58. Tuncer), Taskiran (58. Körber), Rehberg, Abou-Chaker (46. Mücke), Emini (63. Demir), Rmieh, Klimpke (58. Dworzynski), Yildirim, Simao (58. Isik), Daskan

VFC Plauen: – (78. Poliakov), Plank, Burdusudis, (46. Gönül), Liebig, Langer, Bammler, Tauscher

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20