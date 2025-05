Der SC Borea Dresden errang am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.

Dresden/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SC Borea Dresden nach einem deutlichen Rückstand den VFC Plauen mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (40.). Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Spielhälfte verspielten die Hausherren ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

SC Borea Dresden und VFC Plauen – 1:1 in Minute 90+3

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Exner, Mätzler, Walther (64. Shafei), Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mikulsky, Goebel, Semar, Schulze, Mende (82. Wagner), Fröhlich

VFC Plauen: Nahrendorf – Koumpous, Krantz (90. Walzel), Liebig (54. Mamedyarov), Plank, Schulz, Ibisevic (54. Bammler), Tauscher (54. Spörl), Wunderlich, Burdusudis (82. Schulz), Langer

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40