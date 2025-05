Am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost glückte der SpVgg. Eintracht Erfurt ein 2:1 (0:0)-Triumph über den VFC Plauen.

Erfurt/MTU. Erfurt – Plauen: Nachdem die SpVgg. Eintracht Erfurt an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Lenny Plank (VFC Plauen) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Oliver Mathurin Koto'o Djouokou der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Erfurt

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

SpVgg. Eintracht Erfurt Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 56

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Ichsan Visargov (Erfurt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Erfurter Elf erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: SpVgg. Eintracht Erfurt – VFC Plauen

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Dewart, Lindenbeck (80. Egharevba), Visargov, Hein, Schwebs, Wöller (48. Schmidt), Nowak, Broisch, Kodamani (52. Götzl), Koto'o Djouokou

VFC Plauen: Teufel – Liebig (55. Ibisevic), Langer (82. Richter), Tauscher, Koumpous (82. Tiepner), Bammler (60. Knoll), Plank, Krantz, Wunderlich, Spörl (55. Petzold), Schulz

Tore: 0:1 Lenny Plank (54.), 1:1 Oliver Mathurin Koto'o Djouokou (56.), 2:1 Ichsan Visargov (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Tarik Dorsch; Zuschauer: 21