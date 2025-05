Die SpVgg. Eintracht Erfurt sicherte sich am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Erfurt/MTU. Im Spiel zwischen Erfurt und Plauen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lenny Plank (VFC Plauen) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oliver Mathurin Koto'o Djouokou den Ball ins Netz (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Erfurt

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

SpVgg. Eintracht Erfurt Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 56

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Ichsan Visargov, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Erfurter zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: SpVgg. Eintracht Erfurt – VFC Plauen

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Nowak, Lindenbeck (80. Egharevba), Wöller (48. Schmidt), Koto'o Djouokou, Dewart, Schwebs, Broisch, Hein, Visargov, Kodamani (52. Götzl)

VFC Plauen: Teufel – Bammler (60. Knoll), Spörl (55. Petzold), Wunderlich, Langer (82. Richter), Koumpous (82. Tiepner), Krantz, Schulz, Tauscher, Plank, Liebig (55. Ibisevic)

Tore: 0:1 Lenny Plank (54.), 1:1 Oliver Mathurin Koto'o Djouokou (56.), 2:1 Ichsan Visargov (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Tarik Dorsch; Zuschauer: 21