Halle/MTU. Die SG Motor Halle und der SV Eintracht Gröbers haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:5 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Spieler Nummer 8 für Halle traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mika Förster (7.) erzielt wurde.

SG Motor Halle und SV Eintracht Gröbers – 1:1 in Minute 7

Es stand Unentschieden. Der SV Eintracht Gröbers e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mit einem Doppelpack von Mika Förster erlangte der SV Eintracht Gröbers e.V. einen Vorsprung. Es wollte den Gröbersern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. schoss und traf in der 61. Spielminute, gefolgt von Muslim Ambani (67.). Unentschieden. Der SV Eintracht Gröbers e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Förster versenkte den Ball in Minute 80 zum vierten Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. traf in Minute 84 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Gröbers noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Förster den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Kabelsketaler aber nicht mehr ausgleichen. Die Hallenser sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Motor Halle – SV Eintracht Gröbers

SG Motor Halle: – Wittrien, Keita, Schulze, Ambani, Müller

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Salewski, Richter, Förster, Dziubiel (46. Noak), Förster, Schwenke, Wagner, Straube

Tore: 1:0 (2.), 1:1 Mika Förster (7.), 1:2 Mika Förster (54.), 1:3 Mika Förster (56.), 2:3 (61.), 3:3 Muslim Ambani (67.), 3:4 Mika Förster (80.), 4:4 (84.), 4:5 Mika Förster (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle); Zuschauer: 17