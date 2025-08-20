Die Tennis Borussia Berlin U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 50 Fußballfans einen klaren 5:3 (0:3)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 5:3 (0:3). In einer überraschenden Kehrtwende hat die Tennis Borussia Berlin U19 nach einem deutlichen Rückstand den VFC Plauen mit einem 5:3 (0:3) bezwungen.

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Plauenern eine unerwartete Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Spieler Nummer 21 (31.) erzielt wurde.

Minute 31: Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 zurück

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 8 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (88.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (86. Kolomiiets), Schulz, Petzold, Liebig, (61. Tiepner), Langer, Wunderlich (71. Gönül), Tauscher

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50