DTM am Sachsenring Team Schubert stellt sich auf maximale Herausforderung ein
Die DTM startet in ihre entscheidende Saisonphase. Sowohl in der Mannschafts- als auch in der Fahrerwertung freut sich das Team Schubert Motorsport über eine gute Ausgangslage. Doch das kommende Wochenende auf dem Sachsenring wird hart.
21.08.2025, 12:12
Chemnitz/Oschersleben - Für die Motorsportfans verspricht das kommende DTM-Wochenende am Sachsenring nahe Chemnitz den puren Spaß und feinste Renn-Action. Über 3,671 Kilometer schlängelt sich der Kurs über eine echte Berg- und Talstrecke. Was für die Zuschauer pures Spektakel bedeutet, ist für die Teams und Fahrer der blanke Stress – vor allem für Schubert Motorsport aus Oschersleben, das sich in Sachsen traditionell schwertut.