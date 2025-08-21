Die DTM startet in ihre entscheidende Saisonphase. Sowohl in der Mannschafts- als auch in der Fahrerwertung freut sich das Team Schubert Motorsport über eine gute Ausgangslage. Doch das kommende Wochenende auf dem Sachsenring wird hart.

Team Schubert stellt sich auf maximale Herausforderung ein

Das Schubert-Duo René Rast (links) und Marco Wittmann geht mit breiter Brust ins Wochenende.

Chemnitz/Oschersleben - Für die Motorsportfans verspricht das kommende DTM-Wochenende am Sachsenring nahe Chemnitz den puren Spaß und feinste Renn-Action. Über 3,671 Kilometer schlängelt sich der Kurs über eine echte Berg- und Talstrecke. Was für die Zuschauer pures Spektakel bedeutet, ist für die Teams und Fahrer der blanke Stress – vor allem für Schubert Motorsport aus Oschersleben, das sich in Sachsen traditionell schwertut.