Der VFC Plauen errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und BFC am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Gleich nach Anpfiff schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

Nur drei Minuten darauf konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (15.). Die Plauener sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: Nahrendorf – Burdusudis (87. Tiepner), Wunderlich, Liebig, Knoll, T. Schulz, Petzold, Koumpous, Langer (90. M. Schulz), Krantz, Plank

BFC Preussen: Saatci – Can (36. Sassi), Maleca (36. Abou-Chaker), Klimpke, Peter, Klemme (64. Xydias), Dagdemir, Rehberg, Dworzynski (64. Simao), Rmieh (76. Tuncer), Daskan

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48