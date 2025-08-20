Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:2).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).

VFC Plauen führt mit 2:0 – 7. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Die Partie blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Petzold, Burdusudis, Schulz, Liebig, Ibisevic (69. Bammler), (69. Tauscher), Langer, Wunderlich, (80. Tiepner)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Alekeachah, Hauck, Sellenthin (46. Linsenbarth), Gnodtke, Sambale, Zefi (60. Loyda), Ramoth, Felgentreff, Leiting, Kämpf (63. Goedicke)

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70