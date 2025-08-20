Der VFC Plauen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen den SV Babelsberg 03 U19 mit 1:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Babelsberg beobachten.

Nach nur 22 Minuten schoss Mirac Sanci das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 54 wurde das Gegentor durch Elias Burdusudis erzielt.

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Maximilian Schulz wurde für David Langer eingesetzt und Oskar Tiepner für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite räumten Amadeus Ebel für Jannes Holm und Destiny Agbai für Dmytro Chornenkyi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Babelsberg 03 U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Adeeb Yonan Matti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Potsdamer gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: Nahrendorf – (70. Walzel), Plank, Ibisevic (15. Burdusudis), Wunderlich, Koumpous (39. Langer), Petzold, Krantz, Liebig (85. Richter), T. Schulz, Tauscher (85. Tiepner)

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Sanci (60. Wöll), Droste, Ebel (80. Holm), Wiegand, Grundmann, Uysal (85. Matti), Agbai (80. Chornenkyi), Salaske (85. Riemann), Willert (60. Wischnat Mejia), Perovic

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40