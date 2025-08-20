Kein Punktgewinn für VFC Plauen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den Berliner SC hinnehmen.

Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC am Samstag 2:3 (1:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Mirac Balsüzen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Berliner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze (12.).

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Die Partie blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Thormann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich (46. Zapf), Burdusudis, Petzold, Plank, Tiepner (84. Blank), Schulz, Liebig

Berliner SC: Ahmad – Rehfeld, Gültekin (78. Zhu), Okpalaike (83. Lorenz), Thormann, Dogan, Koomson (78. Waldeck), Balsüzen (63. Munajjed)

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62