Bei einer Auseinandersetzung in der Stuttgarter Fanzone werden am Mittwochabend mehrere Menschen verletzt. Noch ist unklar, was genau passiert ist. Ein Messer soll eine Rolle gespielt haben.

Stuttgart - Nach einer Auseinandersetzung mit Verletzten in der Fanzone Stuttgart beim Spiel Tschechien gegen die Türkei sind die Hintergründe weiter unklar.

Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien drei Menschen ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Vorfall am späten Mittwochabend sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages nennen. Ein Sprecher des Veranstalters in Stuttgart will sich erst danach zu eventuellen Anpassungen des Sicherheitskonzepts äußern.

Ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger war kurz nach dem Vorfall festgenommen worden. Der Stuttgarter Schlossplatz wurde abgesperrt. Noch in der Nacht gab die Polizei auf der Plattform X Entwarnung.

Die Polizei hatte noch in der Nacht ein Hinweisportal eingerichtet, in dem Zeugen ihre Bilder, Videos und Hinweise hochladen können.