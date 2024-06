Düsseldorf - EM-Turnierdirektor Philipp Lahm ist mit den ersten Tagen der Endrunde in Deutschland „sehr, sehr zufrieden“. Es sei das eingetreten, was man sich gewünscht habe, „dass die Menschen zusammenkommen, gemeinsam feiern, Spaß haben“, sagte Lahm bei MagentaTV am Rande des Gruppenspiels zwischen Top-Favorit Frankreich und Österreich in Düsseldorf. Die Stimmung in den Städten, egal ob in München, Berlin, Hamburg oder Düsseldorf sei sensationell.

Auch organisatorisch laufe die EM rund. „Auch wir lernen noch teilweise am Anfang des Turniers. Und müssen natürlich auch Dinge noch anpassen. Es ist nicht alles super, super. Aber ich würde sagen, vieles funktioniert“, so Lahm. Dass sich ein Youtuber mit einer gefälschten Akkreditierung und einem Kostüm des Maskottchens Albärt beim Eröffnungsspiel Zutritt zum Stadion verschafft hatte, sei ein Fehler gewesen. „Es sind natürlich auch Personen, die an diesen Stellen arbeiten. Also auch die können Fehler machen, aber sollte natürlich nicht passieren“, so Lahm.