Düsseldorf - Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps rechnet damit, dass sein Stürmerstar Kylian Mbappé noch länger mit Schutzmaske spielen muss. „Er wird sich daran gewöhnen müssen, weil er die Gesichtsmaske noch ein paar Wochen wird tragen müssen“, sagte der 55-Jährige nach dem 1:0 seines Teams im EM-Achtelfinale gegen Belgien.

„Es ist nicht so einfach, mit einer Gesichtsmaske Fußball zu spielen“, sagte Deschamps. „Er hat sich aber schon mehr daran gewöhnt.“ Mbappé hatte im ersten EM-Spiel gegen Österreich einen Nasenbeinbruch erlitten.

Vor der Partie gegen Belgien hatte der 25-Jährige über die Spezialmaske geklagt. „Es ist furchtbar, mit einer Maske zu spielen. Ich wechsle sie immer, wenn da irgendetwas ist, was mich stört und nicht so richtig funktioniert“, hatte er gesagt. „Man sieht nicht so gut, man schwitzt darunter - dann muss man den Schweiß rauslassen. Am ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass ich eine 3D-Brille aufhabe und dass ich es nicht selber bin, der da spielt.“

Beim Viertelfinaleinzug gegen Belgien hatte der Ausnahmefußballer unauffällig gespielt. Seine Klasse hat er bei dieser Europameisterschaft bislang nur in Ansätzen gezeigt.