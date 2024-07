Trotz der Niederlage beim EM-Finale findet das Thronfolgerpaar warme Worte für die Three Lions. Prinz William gilt als großer Fußball-Fan - damit scheint er nicht allein zu sein in der Familie

Windsor - Prinz William und seine Frau Kate (beide 42) haben die Leistung der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach deren Niederlage im EM-Finale gelobt.

„England, euer Teamwork, euer Durchhaltevermögen und eure Entschlossenheit waren eine Inspiration für uns alle, jung und alt“, hieß es in einer Botschaft des britischen Thronfolgerpaars auf X. Sie fügten hinzu: „Glückwünsche an Spanien“.

Unterzeichnet war die Nachricht mit „W & C“, den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen William und Catherine. Das gilt als Zeichen, dass sie die Nachricht selbst verfasst haben.

Dazu postete der Palast ein Foto, das Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) im Trikot der Three Lions zeigte mit ihren Vornamen und ihrem Alter als Rückennummer. Die beiden sind nur von hinten zu sehen, wie sie ein Fußballspiel auf dem Fernseher anschauen.

Der älteste Spross des Prince und der Princess of Wales, Prinz George (11), war mit Papa für das Finalspiel nach Berlin gereist und durfte dort live dabei sein. Kate hatte sich am Sonntag dafür beim Wimbledon-Finale in London gezeigt und von Prinzessin Charlotte begleiten lassen.

Prinz William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association). Er gilt als glühender Anhänger des Birminghamer Premier-League-Clubs Aston Villa.

König Charles bat, Puls und Blutdruck zu schonen

Auch sein Vater König Charles III. hatte sich mehrfach zum Verlauf des Turniers geäußert. Vor dem Finalspiel hatte er das Team um Trainer Gareth Southgate mit einem Augenzwinkern ermutigt „sich den Sieg zu sichern, bevor irgendwelche Wunder-Tore in letzter Minute oder ein weiteres Elfmeter-Drama notwendig werden“, um den Puls und Blutdruck der Nation zu schonen.

Nach der Niederlage zeigte auch er sich anerkennend: Allein das Erreichen des Endspiels sei eine großartige Leistung gewesen, so der Monarch. Er fügte hinzu: „...viele Triumphe, da bin ich mir sicher, liegen noch vor uns.“