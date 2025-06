Viele Chancen, keine Treffer: Der Auftakt zur Club-Weltmeisterschaft zwischen Lionel Messis Inter Miami und Al-Ahly aus Ägypten endete torlos. Der Club aus Kairo war vor 60.927 Zuschauern in der ersten Hälfte in Miami die deutlich bessere Mannschaft und verschoss einen Foulelfmeter. Inter Miami vergab nach dem Seitenwechsel beste Möglichkeiten im Premieren-Match des XXL-Turniers in den USA.

Al-Ahly dominierte fast die komplette erste Hälfte. Messi und Co. liefen durchgehend hinterher und hatten es nur Torhüter Oscar Ustari zu verdanken, dass es nach 45 Minuten torlos blieb. Der 38 Jahre alte Argentinier bewahrte sein Team mehrfach vor einem Gegentreffer. Als Höhepunkt parierte er kurz vor der Pause einen Foulelfmeter von Trezeguet. „Er hat uns am Leben gehalten“, sagte Miamis Trainer Javier Mascherano.

Messi wurde erst nach dem Seitenwechsel deutlich sichtbarer. Mit seinem Schussversuch nach 57 Minuten bestimmte der Routinier das Tempo. Die Möglichkeit von Marcelo Weigandt leitete er ein (60.). Ein Freistoß des Superstars landete am Außennetz (64.). Der eingewechselte Fafa Picault scheiterte nach Messi-Zuspiel per Kopf aus kurzer Distanz an Al-Ahlys Keeper Mohamed El-Shenawy (85.). Die letzte Chance vergab Superstar Messi: Seinen Schlenzer in der Nachspielzeit lenkte der ägyptische Torhüter über die Latte.

FC Bayern klarer Favorit gegen Auckland

Am Sonntag (18.00 MESZ, live bei Sat.1 und DAZN) beginnt für den FC Bayern die Club-WM mit dem Spiel gegen Auckland City aus Neuseeland. Zweiter deutscher Teilnehmer ist Borussia Dortmund. Der BVB trifft in seinem ersten Spiel am Dienstag auf den brasilianischen Club Fluminense.