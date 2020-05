Der 1. FC Magdeburg tritt in der 3. Fußball-Liga gegen 1.FC Kaiserslautern an. Das Spiel gibt es hier im Blog und im Live Ticker.

Kaiserslautern / Magdeburg l Der 1. FCM empfängt in der 3. Fußball-Liga am Samstag den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 14 Uhr in der MDCC Arena in Magdeburg. Damit spielt der Tabellen Fünzehnte - 1. FCM - gegen den Vierzehnten.



Es handelt sich um den 28. Spieltag und das erste Match nach der verlängerten Corona-Pause.