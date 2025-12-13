Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem SV Liesten 22 am Samstag nicht, als er sich vor 180 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I geschlagen geben musste.

0:2 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Liesten und Salzwedel ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 liegt 0:2 im Rückstand – 86. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite verließen Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Elias Lennard Horn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (86.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev (46. Koneczek), M. J. Czaplinski (73. Bastian), H. Glameyer, Paul, Subke (25. O. A. Czaplinski), Müller (83. Saliho), H. Glameyer, Langer (63. Hackfurt), F. B. Mateev, Luckmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Hentschel, Al Khelef, Eisert, Nowak (90. Ali), Gille, Kreitz, Wazar Hasan (63. Riethmüller), Grabowski, Wulff (57. Horn), Burdack

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180