Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I gegen den TuS Wahrburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag vom Platz gegangen. 92 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Toni Weikert (TuS Wahrburg) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 90+5

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Brettin/Roßdorf I doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Toni Laurin Wicke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brettiner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann, Tepper, Schmahl, Papke (70. Matthäus), Dauter, Kniesche, J. Feuerherdt (60. Wicke), Helm, J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (75. Gronwald)

TuS Wahrburg: Schmidt – Werle (46. Heyder), Köhn, Weikert (90. Wennrich), Schnee, Schlegel, Wennrich, Hallmann, Salemski (89. Wennrich), Rundstedt (85. Heim), Mohamad Ababaker (70. Leppin)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92