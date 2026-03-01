Das Skifliegen ist einfach nicht die Lieblingsdisziplin von Philipp Raimund. Die Weltspitze um Dominator Domen Prevc ist weit entfernt. Ein Japaner hat dagegen ganz andere Probleme.

Bad Mitterndorf - Olympiasieger Philipp Raimund und das Skifliegen passen einfach nicht gut zusammen. Der gebürtige Göppinger kam beim Skifliegen am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf lediglich auf Rang 16 und wartet weiter auf seinen ersten Weltcup-Erfolg. Bester Deutscher wurde Andreas Wellinger als Fünfter. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Wellinger der ARD.

Der Slowene Domen Prevc siegte wie bereits am Samstag eindrucksvoll. Mit dem zweiten Versuch über 245,5 Metern überbot er sogar den zehn Jahre alten Schanzenrekord von Bruder Peter Prevc um 1,5 Meter.

Für Prevc war es der sechste Weltcup-Sieg in Serie. Dies schafften zuvor lediglich der Japaner Ryoyu Kobayashi (2018/19), die Österreicher Gregor Schlierenzauer (2008/09) und Thomas Morgenstern (2007/08) sowie die beiden Finnen Matti Hautamäki (2004/05) und Janne Ahonen (2004/05). Olympia zählt nicht zum Weltcup. Für Prevc und Co. geht es ab Freitag im finnischen Lahti weiter.

Bundestrainer: Raimund fehlt Erfahrung im Skifliegen

Raimund lag bereits nach dem ersten Durchgang mit 215,5 Metern nur auf Platz 15. Mit 212,5 Metern im zweiten Springen fiel er sogar noch auf Rang 16 zurück. „Ihm fehlt noch die Erfahrung beim Skifliegen“, erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher. Am Samstag wurde der 25-Jährige aus Oberstdorf Sechster.

Der überraschende Goldmedaillengewinner von Predazzo hatte im vergangenen Jahr zugegeben, an Höhenangst zu leiden. Mit einem Mentaltrainer arbeitete am Problem, seine Lieblingsdisziplin wird das Skifliegen allerdings nicht. „Ich war sehr entspannt das Wochenende über“, beteuerte Raimund.

Karl Geiger kam auf Platz 17. Pius Paschke (Platz 32) verpasste wie auch Luca Roth (36.) den zweiten Durchgang. Felix Hoffmann scheiterte bereits in der Qualifikation.

Japaner Nikaido sitzt nach Flug-Odyssee in Dubai fest

Der Japaner Ren Nikaido hatte das gesamte Wochenende am Kulm verpasst. Der dreifache Medaillengewinner der Winterspiele von Predazzo machte nach Olympia ein paar Tage Urlaub in der Heimat und musste nach einem technischen Defekt des Fliegers in Tokio umbuchen. Seine neue Route führte über Dubai.

Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten ist der Luftverkehr allerdings in großen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen gekommen. Der 24-Jährige gab auf Instagram bekannt, dass er den Flughafen in Dubai verlassen habe und sich derzeit in einem Hotelzimmer aufhalte.