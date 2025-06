Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 50 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den Rossauer SV freuen.

Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Rossau mit 4:1 (3:0) souverän.

Felix Belling (1. FC Lok Stendal II) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Lucca Borkenhagen den Ball ins Netz.

Minute 33: 1. FC Lok Stendal II mit 2:0 Vorsprung

Zu all dem Jammer lenkte der Rossauer den Ball in der 36. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann kamen die zurückliegenden Rossauer zum Zug: Finn Hannes Wilhelm versenkte den Ball in der 63. Spielminute. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jasin Barrie den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Stendaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Rossauer SV

1. FC Lok Stendal II: Günther – Becker, Sall, Borkenhagen, Belling (55. Lange), Kliche (84. Kusch), Barrie (90. Sambou), Henning, Schreiber (73. Frötschner), Klautzsch (73. Elsner), Schulze

Rossauer SV: Benecke – Noack, Ziems, Schröder, Glombitza (85. Schulz), Klein, Wilhelm, Meyer, Schmitz, Elling, Henel

Tore: 1:0 Felix Belling (17.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (33.), 3:0 Vincent Klein (36.), 3:1 Finn Hannes Wilhelm (63.), 4:1 Jasin Barrie (80.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Paul Gustav Klopp, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 50