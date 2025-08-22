Für den Gastgeber Möringer Sportverein endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg am Freitag 3:3 (1:1) getrennt.

Tom Salemski traf für den TuS Wahrburg in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Möringerer doch noch revanchieren: In der vierten Minute wurde das Gegentor durch Paul Schönburg erzielt.

1:1 für Möringer Sportverein und TuS Wahrburg – 49. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richardt Klipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Stendaler Team errang (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Möringerer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Hutsu, M. Köppe, Bünnig, Kumpe, Rosentreter (62. Mayer), Schilling, Schönburg, Huch (77. F. M. Köppe), Lauck

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Wennrich, Radelhof, Leppin (54. Klipp), Weikert (46. Rieke), Assmann, Burghard, Schlegel (90. Schreiber), Salemski (80. Schulz), Heyder, Schnee

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183