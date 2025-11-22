Der Möringer Sportverein hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den TSV Brettin/Roßdorf I mit 3:6 (1:1).

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Möringer Sportverein und der TSV Brettin/Roßdorf I am Samstag 3:6 (1:1) getrennt.

Philip Lauck traf für den Möringer Sportverein e.V. in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Toni Laurin Wicke den Ball ins Netz (22.).

Spielstand 1:1. Das Brettiner Team legte nochmal nach und erlangte die Führung. Jeremy Papke schoss und traf in der 51. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Toni Laurin Wicke (69.). Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Paul Schönburg traf in der 74. Minute. Der TSV Brettin/Roßdorf I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hagen Büttner verschaffte seinem Team drei weitere Tore (80., 81., 87.). Spielstand 6:2 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Chris Rosentreter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TSV Brettin/Roßdorf I

Möringer Sportverein: Bauer – Rosentreter, Hutsu, Mayer (46. Bünnig), Kuschmider, Berr (32. Wendt), Kumpe, Lauck, Bannier, Eggert (67. Prüfer), Schönburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Helm, Dauter, Schmahl (88. Matthäus), Wicke (83. Harzendorf), Tepper, Papke (62. Büttner), Lindemann, Kniesche, Feuerherdt

Tore: 1:0 Philip Lauck (17.), 1:1 Toni Laurin Wicke (22.), 1:2 Jeremy Papke (51.), 1:3 Toni Laurin Wicke (69.), 2:3 Paul Schönburg (74.), 2:4 Hagen Büttner (80.), 2:5 Gianni Schmahl (81.), 2:6 Hagen Büttner (87.), 3:6 Chris Rosentreter (89.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Willi Böhme, Marcel Progan; Zuschauer: 81