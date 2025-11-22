Der SC Magdeburg festigt seine Tabellenführung in der Bundesliga. Gegen die HSG Wetzlar feiern die Grün-Roten einen nie gefährdeten Heimerfolg. Zusätzlichen Grund zum Jubeln gibt es nach der Partie. Gisli Kristjansson bleibt dem SCM zwei weitere Jahre erhalten.

Magdeburg - Als wären das 33:20 (22:10) und die zwei Punkte gegen die HSG Wetzlar nicht schon schön genug gewesen, hatte der SC Magdeburg noch ein Bonbon für die 6.600 Zuschauer in der ausverkauften Getec-Arena vorberietet. Den unmittelbar nach die Spielende vermeldeten die Grün-Roten die vorzeitige Vertragsverlängerung von Gisli Kristjansson.

„Die Art, wie die Menschen in Magdeburg Handball leben und feiern, die Mentalität hier, die Stimmung in der Halle – das alles gefällt mir sehr. Das merkst du jeden Tag in der Stadt und das merkst du auch im Verein. Wie wir uns die letzten Jahre als Mannschaft entwickelt haben, ist bemerkenswert. Wir wollen immer mehr. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit den SCM weiterzugehen“, begründete der 26-jährige sein Bekenntnis zum SCM: „Ich liebe es hier. Der SCM ist der beste Verein der Welt!“ Schon zuvor besaß Kristjansson einen Vertrag bis 2028. Das neue Arbeitspapier läuft bis 2030. Der dann 31-Jährige wäre bei Vertragserfüllung zehn Jahre im Verein.

„Gisli ist ein Spieler, der mit seinem Einsatz und seiner Leidenschaft für alles steht, was der SC Magdeburg verkörpert. Gisli ist sportlich wie menschlich ein unglaublich wichtiger Bestandteil unseres Teams und es freut mich ungemein, dass wir mit ihm verlängern konnten“, freute sich Bennet Wiegert.

Aber auch das Spiel seiner Mannschaft stimmte den SCM-Coach positiv. Gegen den Tabellen-16. legten die Grün-Roten los wie die Feuerwehr. Nach gut neun Minuten erzielte Kristjansson das 6:1. HSG-Trainer Momir Ilic nahm die erste Auszeit.

Bis zum 14:8 verlief die Partie dann einigermaßen auf Augenhöhe. In der Schlussphase der ersten Hälfte zeigten die Gastgeber dann aber keine Gnade. Christian O'Sullivan erzielte das 20:8 (27.). Mit dem Zwölf-Tore-Polster ging es kurz darauf beim 22:10 auch in die Kabine. Sergey Hernandez Quote lag zu diesem Zeitpunkt bei 50 Prozent. Der SCM-Keeper wehrte 10 von 20 Würfen ab.

Magnusson bester Werfer der Partie

Auch nach Wiederanpfiff ging es für die Elbestädter nur in eine Richtung. Omar Ingi Magnusson, Daniel Pettersson und Oscar Bergendahl stellten zügig auf 25:10. Nachdem Elvar Örn Jonsson per Gegenstoß das 27:11, nahm Ilic daher schon in der 35. Minute seine dritte Auszeit.

Während den Hessen nun anzusehen war, dass sie schnellstmöglich in den Bus und nach Hause wollten, wollten die Grün-Roten an ihrem Torverhältnis arbeiten. Auch der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte lag kurzzeitig in der Luft. Weil sie aber in den 20 Minuten vermehrt Fehlwürfe gegen HSG-Keeper Karim Hendawy sowie technische Fehler einstreuten, bleibt die Bestmarke vom 5. Oktober 2005 bestehen. Damals gab es gegen den Wilhelmshavener HV ein 45:22. Dies dürfte den SCM-Fans spätestens mit der Vertragsverlängerung von Kristjansson egal gewesen sein.

„Der Start in die erste Halbzeit hat uns den Weg zum Sieg geebnet. Es hat viel für uns gepasst. Wir haben viele freie Bälle pariert. Das hat uns Rückhalt und Sicherheit gegeben. Wir sind dann marschiert. Dann war klar, dass das 22:10 kaum aufholbar ist“, resümierte Wiegert: „Ich bin zufrieden, dass wir gewonnen haben und uns so vor einem erneut ausverkauften Haus präsentieren konnten.“

Statstik zum Spiel

SCM-Tore: Magnusson 9/2, Weber 8, Jonsson 4, Bergendahl 3, Kristjansson 2, Lagergren 2, Saugstrup 2, Mertens 1, O'Sullivan 1, Pettersson 1

HSG-Tore: Nafea 8/2, Ahouansou 3, Cavor 3, Theiß 2, Vistorop 2, Schoch 1, Simic 1

Schiedsrichter: Otto (Nienburg (Weser))/Piper (Altenholz)

Zuschauer: 6.600

Strafminuten: 4 – 4

Siebenmeter: 2/4 – 2/3