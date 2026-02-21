Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze (74.).

74. Minute: SV Union Heyrothsberge mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (84.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska (86. Thorand), Taube (81. Vorhölter), Marks (86. Hrachowitz), Wöhler, Vogel (64. Schulze), Gropius, Voelckel, Fritz, Vasükov (70. Marth), Schlüter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Wegelin, Kutz, Simon, Klawunn, Oeding, Alali Alhamad, Rasche, Niemann, Koopmann (80. Aldinar)

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43