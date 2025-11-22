Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 5:0 (5:0) ging der SV Eintracht Salzwedel 09 I von Trainer Tino Anacker aus dem Spiel mit dem Kreveser SV vom Platz.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 144 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Krevese mit 5:0 (5:0) deutlich überlegen.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte einmal Gelb (17.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Nowak (20.) erzielt wurde.

Doppelpack von Luca Nowak bringt SV Eintracht Salzwedel 09 I 2:0 in Führung – 20. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Phil Friedrich Hentschel traf in Minute 29 und Philip Müller in Minute 34. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Maximilian Eisert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (39.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 50 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Kreveser SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack (46. Stolz), Kreitz, Müller (63. Riethmüller), Wazar Hasan, Hentschel, Eisert, Al Khelef, Nowak, Galkowski (64. Gille), Grabowski (75. Bertkow)

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Kiebach, Riemann (89. Hanisch), Wolligandt, Hannemann, Bittner, Thomsen, Pieper (46. Präbke), Engelfried, Döring

Tore: 1:0 Luca Nowak (6.), 2:0 Luca Nowak (20.), 3:0 Phil Friedrich Hentschel (29.), 4:0 Philip Müller (34.), 5:0 Maximilian Eisert (39.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 144