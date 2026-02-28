Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. 8:0 (5:0) in Salzwedel: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Tino Anacker, der SV Eintracht Salzwedel 09 I, am Samstag im Tor der Gegner aus Gardelegen untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Salzwedler legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit 2:0 – Minute 12

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Krubert (59. Thaute), Nowak, Wazar Hasan, Stolz, Wulff, Grabowski, Eisert (59. Krietsch), Kreitz, Hentschel

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Wulfänger, Wolter, Bergener, Zausch (59. Houssemeddine), Peters (46. Kuthe), Osmers, Wannagat, Lübke, Steindorf

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184