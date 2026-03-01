Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Dessauer SV 97.

JSG Lutherkicker holt sich knappen Sieg gegen Dessauer SV 97 mit 2:1

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 – 54. Minute

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu verschaffen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Grabo, Trenkhorst (46. Schneegaß), Dorn, Mateus, Henze (44. Jenzsch), Mrasek, Kautzsch, Zager, Zwarg, Jentzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15