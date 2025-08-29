Fußball-Landesklasse 1: Am Freitag setzte sich der Gastgeber Burger BC 08 I vor 178 Zuschauern gegen den SV 51 Langenapel mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Burg/MTU. 6:0 (3:0) in Burg: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Freitag im Tor der Gegner aus Langenapel untergebracht.

Denis Neumann traf für den Burger BC 08 I in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Burger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (23.).

Burger BC 08 I führt in Minute 23 mit 2:0

Die Burger erhöhten noch einmal. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in der 42. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in Spielminute 74 per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Teege, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (76.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Grisgraber, Siebert, Ulrich (46. Kersten), Saage (59. Bartel), Thiede (59. Teege), Jürgen, Engel, Schlitte (59. Wegner), Wehrmann (68. Rusche)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff (74. Hahn), Meyer, Atah (58. Glaetzer), Neuling (70. Scholze), Peters, Schulz (64. Stolz), Scheuner, Steding, Bromann (46. Afanasew), Roese

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178