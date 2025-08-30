Elena Lilik kommt beim Weltcup in der Slowakei als einzige deutsche Starterin im Canadier ins Finale. Anders als im Vorlauf bleibt sie fehlerfrei und gewinnt. Danach wird die Olympia-Zweite emotional.

Tacen - Elena Lilik hat den Kanuslalom-Weltcup im slowenischen Tacen gewonnen. Die Olympia-Zweite im Canadier von Paris setzte sich im Finale gegen die Ukrainerin Viktoriia Us mit 0,92 Sekunden Vorsprung durch. Dritte wurde die Britin Kimberley Woods.

Die 26 Jahre alte Lilik von den Kanuschwaben Augsburg, die nach einer Handverletzung erst verspätet in die Saison gestartet war, brachte anders als im Vorlauf einen fehlerfreien Finallauf hinunter. „Ich kann es noch gar nicht fassen. Es war eine harte Zeit. Der Sieg heute bedeutet mir gerade alles“, sagte Lilik.

Die Olympia-Dritte von Tokio 2021, Andrea Herzog aus Leipzig, die im Vorjahr immerhin auf dieser Strecke Europameisterin wurde, patzte im Vorlauf. Mit einer 50-Sekunden-Strafe an Tor 13 verschenkte die zweimalige Weltmeisterin das mögliche Finale.

Funk noch mit Chancen auf Weltcup-Gesamtsieg

Zuvor hatte Doppelstarterin Lilik im Kajak Platz fünf hinter Ricarda Funk belegt. Die 33 Jahre alte Tokio-Olympiasiegerin vom KSV Bad Kreuznach hat dennoch beste Chancen auf den Gesamtweltcupsieg. Diesen könnte Funk in Abwesenheit der erkrankten Olympiasiegerin Jessica Fox beim Weltcupfinale in Augsburg perfekt machen. Die Australierin hat für die letzten beiden Weltcups abgesagt, da ihr ein Tumor in der Niere entfernt worden ist.