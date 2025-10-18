Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

Burg/MTU. 5:1 (5:0) in Burg: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Samstag im Tor der Besucher aus Krevese untergebracht.

In Minute 14 schoss Pascal Thiede das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze (22.).

22. Minute: Burger BC 08 I baut Führung auf 2:0 aus

Die Burger erhöhten noch einmal. David Bartel versenkte den Ball in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Ben Döring, den Ball ins Netz zu befördern und den Krevesern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Saage (66. Wegner), Thiede (74. Kersten), Parpart (74. Teege), Bartel (66. Rusche), Neumann, Engel, Jürgen, Siebert, Gramelsberger (46. Wehrmann)

Kreveser SV: Bergmann – Rathke, Rosenkranz, Thomsen, Pieper (57. Präbke), Nitzsche, Rosenkranz, Zimmermann, Döring, Riemann (46. Bittner), Engelfried

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158