Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Eintracht Elster vor 63 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Roßlau durch.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

97. Minute: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Elster musste einmal Gelb hinnehmen. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Maurice Witzel (Elster) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+7). Mit 2:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Kupplich (90. Jahn), Engelhardt, Schneider (89. Donath), L. Witzel (75. Schuschke), Dietze, T. Richter, Schüler (85. Remme), M. Witzel, Lavrov, Kase

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Klausnitzer, Hagendorf (83. Michaelis), Mieth, Richter, Marzian, Seiffert (62. Fleischer), Müller, Berke, Ruge (75. Lorenz), Hanke (45. Krug)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63