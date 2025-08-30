Für die SG Letzlingen / Potzehne endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Eine knappe Schlappe steckt SG Letzlingen / Potzehne gegen Möringer Sportverein ein: 1:2

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Patrick Huch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Möringerer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Paul Schönburg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (60.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Möringerer aber nicht mehr aufholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die SG Letzlingen / Potzehne rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Bock, Lamprecht (54. F. Schlamann), Mertens, Wiegmann, Grabau, Pape, M. Schlamann, Engler, Krehl, Schulze

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Hutsu, Kumpe, Huch, Rosentreter, Berr (87. Bade), Bünnig, Köppe, Schönburg, Mayer (66. Schilling), Täger

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Zuschauer: 52