Kein Punktgewinn für SV 51 Langenapel: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen hinnehmen.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV 51 Langenapel und der SV Viktoria Uenglingen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thomas Krugel (Haldensleben) eine Gelbe Karte an die Salzwedeler (18.). Jan-Hendrik Bromann (SV 51 Langenapel) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch John-Phillipp Hunnius (36.) erzielt wurde.

Minute 36 SV 51 Langenapel auf Augenhöhe mit SV Viktoria Uenglingen – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV 51 Langenapel hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sascha Göpfert. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Florian Henry Kreisel/Uenglingen (63.), gefolgt von Njeck Kingsley Atah (SV 51 Langenapel) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jorden Pascal Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uenglingen sicherte (88.). Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Viktoria Uenglingen

SV 51 Langenapel: Scholze – Pokorny, Peters, Kamga Kamno (54. Atah), Afanasew (90. Neuling), Bromann (82. Pachur), Samson, Stolz, Roese, Meyer, Schulz

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, Hunnius, Bierstedt, Dräger (90. Engel), Kreisel, Jandt, Ahrendt (64. Müller), Hunnius, Paulsen, Ahrendt

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (29.), 1:1 John-Phillipp Hunnius (36.), 1:2 Florian Henry Kreisel (63.), 2:2 Njeck Kingsley Atah (69.), 2:3 Jorden Pascal Müller (88.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Theo Wolter, Steffen Haake; Zuschauer: 47