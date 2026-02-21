Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. FC Lok Stendal II.

Gardelegen/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SG Letzlingen / Potzehne nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

In Minute 18 schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Minute 69 SG Letzlingen / Potzehne und 1. FC Lok Stendal II im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Albrecht Bock den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Letzlingen / Potzehne sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – 1. FC Lok Stendal II

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Pape (68. L. Daries), O. L. Mertens (68. Schlamann), Krehl (63. M. Bock), Saluck, Schulze, D. Mertens (81. Borchert), A. Bock, Benecke (60. A. R. Daries), Engler

1. FC Lok Stendal II: Poser – Grigo, Schulze (65. Korbani), Balliet, Wolff, Borkenhagen, Kovalov, Matiiv, Konieczny (39. Bordizhenko), Frötschner (60. Kliche), Handge

Tore: 0:1 Elias Wolff (18.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Albrecht Bock (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Lars Böttger, Rene Knopp; Zuschauer: 60