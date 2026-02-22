Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die NSG SSC/RW Weißenfels mit 0:2 (0:1).

SV Fortuna Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen NSG SSC/RW Weißenfels

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Lucas Menzel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

81. Minute: SV Fortuna Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Prause (46. Kirchhoff), Shaqiri (64. Mohibi), Starikovskiy (74. Drizari), Telch, Böttcher, Al-Chuaibi, Gödecke, Czerwenka, Tapsoba (46. Heise)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Menzel (61. Ohl), Heerdegen, Schulze, Kuhles, Buttlar, Wagner, Ulrich (67. Perrey), Sturm (86. Meyer), Saedan

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31