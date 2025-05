Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der VfB 07 Klötze I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:7 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Rene Mangrapp für Klötze traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Schlamann (12.) erzielt wurde.

1:1. Die Klötzer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Philipp Homeier versenkte den Ball in der 36. Minute. Es wollte den Klötzern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Dirk Lamprecht traf in Spielminute 53. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Klötzer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Christoph Gase traf in Minute 56. Die Gardeleger blieben ihnen auf den Fersen. Schlamann versenkte den Ball in Spielminute 60 ein weiteres Mal per Strafstoß. Unentschieden. Die Klötzer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mangrapp verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 77., 80.). Spielstand 6:3 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Homeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:7 festigte (87.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Saluck (83. Klement), O. L. Mertens, D. Mertens, A. Bock, M. Bock, Wiegmann (80. Tabbert), Lamprecht, Schlamann, Daries

VfB 07 Klötze I: Reek – Mangrapp, Maihack, Wißwedel, Gase, Müller (78. Wernecke), Homeier, Lange, Dannies, Worch, Landmann (73. Gose)

Tore: 0:1 Rene Mangrapp (4.), 1:1 Fabian Schlamann (12.), 1:2 Philipp Homeier (36.), 2:2 Dirk Lamprecht (53.), 2:3 Christoph Gase (56.), 3:3 Fabian Schlamann (60.), 3:4 Rene Mangrapp (66.), 3:5 Rene Mangrapp (77.), 3:6 Luca Pascal Wernecke (80.), 3:7 Philipp Homeier (87.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Maik Pultermann, Willy Pultermann; Zuschauer: 96