Fußball-Landesklasse 1: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV 51 Langenapel vor 106 Zuschauern gegen den 1. FC Lok Stendal II mit einem überlegenen 7:0 (6:0) durch.

Salzwedel/MTU. Die Salzwedeler haben am Sonntag dem Rivalen aus Stendal ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Jan-Hendrik Bromann (SV 51 Langenapel) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Salzwedeler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Jan-Hendrik Bromann kickt SV 51 Langenapel in 2:0-Führung – 28. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Kamga Kamno, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (48.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Meyer, Stolz, Beneke (74. Pokorny), Schulz, Roloff (62. Hahn), Kamga Kamno (74. Schwerin), Afanasew, Peters, Vierke (62. Glaetzer), Bromann (68. Atah)

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Mohamed, Bordizhenko, Handge, Korbani, Dimonenko, Merso Rasho, Kovalov, Schreiber, Friedebold

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106