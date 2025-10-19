Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der Sportring Mücheln (Flex) vor 35 Fußballfans über einen soliden 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg freuen.

Lennert Damian Büttner traf für den Sportring Mücheln e.V. (Flex) in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

42. Minute: Sportring Mücheln (Flex) baut Führung auf 2:0 aus

Dann konnte Mücheln einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Lennert Damian Büttner schoss und traf in der 43. Spielminute zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Taylor Kitze versenkte den Ball in der 70. Spielminute. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Ben Louis Schulze traf in der 75. Minute noch einmal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Müchelner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Ehret versenkte den Ball in der 84. Spielminute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Schon eine Spielminute später konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Richter, Kitze, Büttner, Marggraf (60. Bruckauf), Heine, Jaskula, Senderak, Schiek, Ehret, Reinboth

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Ouedraogo, Moussa Diop, Löbel, Schulze, Hajrizaj, Redzhebov, Reso, Ölmez (88. Haase)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35