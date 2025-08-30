Für die SG Letzlingen / Potzehne endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Patrick Huch für Möringer traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Möringerer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Lamprecht (54. F. Schlamann), Wiegmann, Pape, Krehl, Bock, Mertens, Schulze, Grabau, M. Schlamann, Engler

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Täger, Berr (87. Bade), Bünnig, Hutsu, Huch, Rosentreter, Köppe, Mayer (66. Schilling), Schönburg, Kumpe

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52