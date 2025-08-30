Für die SG Letzlingen / Potzehne endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Patrick Huch für Möringer traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Gardeleger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marcel Grabau den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel SG Letzlingen / Potzehne gegen Möringer Sportverein – Minute 53

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Schönburg, den Ball ins Netz zu befördern (60.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, Krehl, Engler, Bock, Mertens, Grabau, Pape, M. Schlamann, Schulze, Lamprecht (54. F. Schlamann)

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Schönburg, Bünnig, Köppe, Huch, Täger, Rosentreter, Berr (87. Bade), Mayer (66. Schilling), Hutsu, Kumpe

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Zuschauer: 52